Комаровский объяснил, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен

https://static.news.ru/photo/c8b6c45c-24fd-11eb-b0ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самая активная фаза распространения коронавирусной инфекции проходит за двое суток до того, как у человека появились первые симптомы. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Главный человек, который распространяет вирус, он здоров. После того как появляется кашель, появляются какие-то симптомы, резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду, — пояснил доктор на своём YouTube-канале.

К 12 ноября в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 51,5 миллиона случаев COVID-19. От опасного заболевания умерли почти 1,276 миллиона человек.

За прошедшие сутки в России коронавирус диагностирован ещё у 21 608 человек. Общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1 858 568. За 24 часа количество жертв заболевания возросло на 439 и достигло 32 032.

Выздоровели 18 811 пациентов, а общее число россиян, победивших коронавирус, на данный момент составляет 1 388 168.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Комаровский рассказал о главном пути распространения коронавируса.