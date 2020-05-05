Комаровский назвал способы укрепления иммунитета

https://static.news.ru/photo/c3c55754-8e6e-11ea-9ffd-fa163e074e61_660.jpg Евгений Комаровский Фото: doctor_komarovskiy/instagram.com

Врач Евгений Комаровский заявил, что невозможно укрепить иммунитет, принимая «волшебные таблетки». По его словам, это лишь может позволить заработать злоумышленникам.

Укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий; это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс, — написал Комаровский на своей странице в Instagram.

Он добавил, что также для укрепления иммунитета человеку необходимо чаще бывать на свежем воздухе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский объяснил, как правильно пользоваться санитайзером в подъезде или магазине. По словам доктора, те, кто обрабатывает поверхности, а не руки, допускают ошибки. Например, часто люди брызгают санитайзером или спиртом на кнопки лифта, ручки тележек в супермаркете, а не на свои ладони. Правильнее обрабатывать руки после соприкосновения с поверхностями, а не сами поверхности.