Комаровский назвал симптомы обезвоживания организма

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал признаки, говорящие об обезвоживании детского организма. Помимо жажды, он отметил ещё пять симптомов.

Симптомы дефицита жидкости в организме: жажда, сухость кожи и слизистых, редкое мочеиспускание, насыщенный (жёлтый) цвет мочи, незначительная эффективность жаропонижающих, плач без слёз, — написал Комаровский в Instagram.

Некоторые подписчики начали задавать Комаровскому вопросы по этой и не только этой теме, однако более опытные пользователи им написали, что в этом аккаунте доктор на них не отвечает, а только постит полезные советы.

Как писал NEWS.ru, ранее Евгений Комаровский рассказал о важных принципах симптоматического лечения насморка. По его словам, пристальное внимание необходимо в первую очередь обратить на два фактора. Во-первых, сказал Комаровский, важно следить за воздухом. Чем он суше, тем более активно в него переходят водяные пары из слизи. При этом чем воздух теплее, тем активнее слизь высыхает. Как подчеркнул Комаровский, при лечении насморка нельзя давать «слизи засохнуть». Фактор 2 — реология крови. В ситуации, когда имеет место сгущение крови, происходит снижение активности кровообращения в слизистых оболочках. Соответственно, снижается и способность слизистых оболочек синтезировать нормальную слизь. То есть имеется прямая связь между реологией крови и реологией слизи. Другими словами, чем гуще кровь, тем гуще слизь. Как проще не допустить сгущения крови? Ответ прост — больше пить, сообщил врач.