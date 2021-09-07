Комаровский пояснил, при каких ранах следует срочно обратиться к врачу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что нужно обязательно обратиться за медицинской помощью при укушенных, загрязнённых и колотых ранах при условии, что пострадавший не был привит от столбняка. Об этом он рассказал в Instagram.

Комаровский заявил, что опасность представляют любые порезы более двух сантиметров в длину и даже незначительные раны в тех местах, где могут образоваться косметические дефекты.

Также следует показаться доктору, если кровь не останавливается в течение получаса, если пострадавший испытывает сильную боль, онемение или теряет чувствительность в области раны.

Кроме того, поводом для обращения в больницу Комаровский считает те раны, в которых могли застрять инородные предметы, если края раны отстоят друг от друга более чем на семь миллиметров. Особое внимание следует обратить на наличие припухлости или покраснения в области повреждения.

Ранее Комаровский посоветовал не трогать своё лицо, чтобы снизить вероятность заболевания «дельта»-штаммом коронавируса.