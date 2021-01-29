Комаровский назвал действия при коронавирусе у члена семьи

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Теледоктор, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что тяжесть заболевания COVID-19 зависит от полученной дозы вируса. По его словам, ударную дозу родственники больного, проживающие с ним в одном помещении, могут получить, лишь если там не будет воздухообмена и сквозняка.

Если родственник заболел, а вы всё в доме закрыли, включили обогреватель и ухаживаете за больным человеком, то тоже заразитесь и перенесёте коронавирус тяжело, — пояснил Комаровский в Instagram.

Он уточнил, что избежать серьёзных последствий в такой ситуации поможет включённая вентиляция и открытые окна. Комаровский считает, что сквозняка надо бояться меньше, чем COVID-19.

Живя с больным в одной квартире, избежать заражения смертоносной инфекцией невозможно, но избежать высокой дозы вируса — реально, подчеркнул врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский рассказал, как протекает болезнь в случае повторного заражения коронавирусом. Если человек переболел и у него в крови есть антитела, то либо он не заразится вообще, либо перенесёт заболевание в лёгкой форме. Если же активной циркуляции антител нет, а остались только клетки памяти, то организму понадобится время для распознавания вируса, пишет врач.