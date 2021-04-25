Ком в горле: назван признак смертельно опасных болезней

https://static.news.ru/photo/058f1aec-3bdd-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano

Ощущение кома в горле может оказаться симптомом смертельно опасных заболеваний. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.

По словам специалиста, в случае, когда речь идёт об инфицировании вирусами, ком в горле может представлять серьёзную опасность. Так, при ангине воспалительный процесс может привести к отёку, нагноению, удушью, блокировке дыхательных путей.

Также ощущение кома в горле появляется при злокачественных новообразованиях. При этом человеку становится тяжело не только употреблять твёрдую пищу, но и пить воду.

Если симптомы дополняются першением в горле и тяжестью при сглатывании, речь может идти об инсульте, черепно-мозговой травме и различных нейроинфекциях. Также не является редкостью, когда ком в горле свидетельствует о заболеваниях ЖКТ.

Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавливанием нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть, — рассказала врач.

При этом чаще всего, по словам врача, ощущение кома в горле проявляется при длительном нервном напряжении или стрессе. После прихода в норму подобное ощущение исчезает.

Ранее американские учёные обнаружили неожиданный фактор, влияющий на продолжительность жизни. Это взаимосвязь между жирными кислотами омега-3 и риском ранней смерти.