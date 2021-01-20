Коллективный иммунитет к COVID в РФ может появиться в ближайшем полугодии

https://static.news.ru/photo/120676ba-5b0a-11eb-b585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в ближайшие полгода. Для этого нужно, чтобы процент вакцинированного населения страны составил 60%, что вполне реализуемо в течение ближайших шести месяцев.

Мы вместе с экспертным сообществом расцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60 процентов от взрослого населения, это 68, 6 млн человек, - сказал Мурашко в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что добиться необходимой цифры можно в ближайшем полугодии. Впрочем, это также будет зависеть от сознательности населения страны.

Ранее NEWS.ru писал, что активная вакцинация жителей России от гриппа предотвратила угрозу скрещивания инфекций гриппа и коронавируса в стране. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

До этого глава Минздрава России сообщил, что в стране уже создали 11 препаратов, которые нужны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, медики могут использовать разные комбинации лекарств, чтобы добиться положительного результата в кратчайшие сроки.

Выступая в Совете Федерации, министр отметил, что в самом начале пандемии Россия, как и весь мир, столкнулась с острой нехваткой лекарств. Тем не менее грамотная координация действий на всех уровнях позволила справиться с дефицитом и нарастить производство.