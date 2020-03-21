https://static.news.ru/photo/12d23cda-6c3d-11ea-9863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 306 до 367 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по предупреждению распространения инфекции.

Большинство новых случаев заболевания приходится на Москву — 54. Кроме того, по одному случаю зарегистрированы в Новгородской, Архангельской, Брянской областях, по два случая — в Удмуртии и Кировской области. Все эти граждане посещали за последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Людей изолировали в инфекционные боксы.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129.

Ранее москвичи, которые лежат в больнице в Коммунарке с коронавирусной инфекцией, рассказали, как проходят их будни. По словам пациентов, кормят их тут замечательно, сами палаты новые и чистые, только вот врачи с ними почти не общаются и проводят, по их мнению, весьма странный курс лечения, писал NEWS.ru.