Количество заражённых коронавирусом превысило 1 миллион человек

В мире число заражённых коронавирусом превысило миллион человек. Об этом сообщил портал
Отмечается, что количество погибших превысило 51 тысячу, выздоровевших — более 200 тысяч. На данный момент в России 31 погибший, 3548 заражённых, 248 выздоровевших.
Ранее NEWS.ru писал, что около 40 миллионов человек могли бы погибнуть из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года, если бы страны не приняли меры по предотвращению распространения инфекции. По данным специалистов Имперского колледжа Лондона, игнорирование всех мер безопасности привело бы к худшему сценарию — COVID-19 могли бы заразиться до семи миллиардов человек. Это число уменьшилось бы в два раза, если бы число контактов сократилось на 40% для детей, молодых и взрослых людей и на 60% — для пожилых.
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