Количество заражённых коронавирусом превысило 1 миллион человек

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Регулярное сидение за компьютером может привести к деформации поясничного отдела, перенапряжению шейно-воротниковой зоны и ухудшению зрения. Об этом заявил профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Ринат Богданов.

По его словам, у детей длительное нахождение перед компьютером может спровоцировать близорукость из-за постоянного напряжения глаз и внутриглазных мышц. Напряжение шейно-воротниковой зоны приводит к головной боли, несимметричное положение тела влияет...