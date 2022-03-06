Коктейль из антител от COVID-19 начнут исследовать на здоровых добровольцах

Первые участники исследования препарата от коронавируса на основе моноклональных антител начнут получать препарат примерно через три недели. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее разрешение на проведение испытаний дал Минздрав.

Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы. Через три недели мы начнём введение препарата, который уже наработан в нужных количествах, — рассказал Гинцбург.

По его словам, срок наблюдения за добровольцами составит один месяц. Если первая фаза завершится успешно, эксперты позволят начать вторую фазу.

Сообщалось, что центр имени Гамалеи работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител. Подобным препаратом лечили бывшего президента США Дональда Трампа. По словам заместителя главы центра Дениса Логунова, препарат находится в высокой степени готовности, некоторые опыты на животных показали, что он даёт защиту на 100%.

Ранее Гинцбург заявил, что порядка 97% пациентов, которые находятся в больницах с коронавирусной инфекцией, не вакцинированы. По его словам, вакцинация «Спутником V» и ревакцинация версией «Лайт» на 95–96% защищает от госпитализации при COVID-19. Он отметил, что западные вакцины не так хорошо защищают от коронавируса.