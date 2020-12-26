Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до 1,02

https://static.news.ru/photo/542ed4b2-4820-11eb-a28c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В России в воскресенье коэффициент распространения коронавирусной инфекцией вырос до 1,02, свидетельствуют данные оперативного штаба. В Москве значение коэффициента поднялось до 1,06.

Этот показатель отражает, сколько человек в среднем по региону успевает заразить один заболевший COVID-19 до того как уйдёт на изоляцию, отмечает ТАСС.

Значение коэффициента активно используется для оценки эпидемиологической ситуации, прогнозов развития пандемии и при принятии решений о введении или отмене дополнительных мер профилактики заболевания.

На сегодняшний день в десять регионах России с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом коэффициент распространения держится в районе 1, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации.

Так, в Архангельской области коэффициент составляет 0,95, в Красноярском крае — 0,99, в Санкт-Петербурге и Нижегородской области он равен единице. Высокое значение среди десятка регионов, наиболее пострадавших от COVID-19, зафиксировано в Подмосковье, там коэффициент поднялся до 1,04.

Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 28 284 жителей 85 российских регионов. Всего за время пандемии коронавирусом в РФ заразились 3 050 248 человек.