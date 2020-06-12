Коэффициент распространения коронавируса в РФ третий день составляет 0,98

https://static.news.ru/photo/6fed7226-ad4d-11ea-9c13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России остался на уровне 0,98, в Москве он вырос на 0,02 и составил 0,78. Он показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы держится также в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,87), Дагестане (0,79), Нижегородской (0,85), Тульской (0,9), Ростовской (0,98) и Калужской (0,96) областях, приводит расчёты ТАСС.

За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. С начала эпидемии в РФ диагноз COVID-19 поставлен 520 129 раз. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Ранее специалисты Российского химико-технологический университета имени Менделеева на основе математической модели пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле, писал NEWS.ru.