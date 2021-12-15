Коэффициент распространения COVID в Москве опустился до минимума с ноября
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:55, 15 декабря 2021
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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве опустился до 0,81. Это минимум с 25 ноября. По России этот показатель составил 0,95. Уже больше месяца он не превышает единицы. Выше этого значения он только в одном регионе - Подмосковье, следует из подсчетов ТАСС данных оперштаба.
В России в целом показатель составил 0,95. Он не превышает единицу уже 31 день подряд. Выше единицы индикатор по-прежнему только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он продолжил рост и достиг 1,1, - говорится в сообщении.
В других регионах страны схожая ситуация. Так, коэффициент распространения в Ростовской области ровен 1, в Свердловской области и Пермском крае - 0,97, в Нижегородской области - 0,95, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,93, в Самарской области - 0,92, в Воронежской - 0,85.