Коэффициент распространения COVID в Москве опустился до минимума с ноября

Минздрав РФ получил предложения, касающиеся условий выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании по результатам теста на наличие антител к коронавирусу. Механизм выдачи COVID-сертификатов по результатам теста на антитела и механизм сдачи самих тестов прорабатываются, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются, — сказал Мурашко. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне с положительными...