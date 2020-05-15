Исследования «Мефлохина» показали хорошие результаты в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d0019252-96b2-11ea-b10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доклинические исследования «Мефлохина» показывают хорошие результаты как в лечении, так и в профилактике COVID-19. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, этот противомалярийный препарат в очень маленькой дозе полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов.

Провели исследования доклинические, и они показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — 2 микрограмма на миллилитр, — цитирует РИА Новости Скворцову.

Она также отметила, что препарат имеет профилактический потенциал — «если его применить до инфицирования, то снижается цитопатическое действие на 50-75%».

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты ФМБА заявили, что собираются начать испытания на животных моделях противомалярийного препарата «Мефлохин». Вещество доказало свои противовирусные свойства в отношении COVID-19.

Тяжёлый острый респираторный синдром или атипичная пневмония (SARS) впервые появился в 2002 году. После этого было несколько заявлений о том, что созданы прививки, однако на сегодняшний день до сих пор нет ни одной эффективной вакцины, не вызывающей каких-то побочных действий и осложнений, заявила Вероника Скворцова.