Клинические испытания новой российской вакцины начнутся до конца года

НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает начать клинические исследования своей вакцины от коронавируса до конца года. Этот препарат должен защищать также и от гриппа А, сообщает ТАСС.
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О разработке новой вакцины от коронавируса стало известно в апреле этого года. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, над препаратом работают специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева. Чиновник отметил, что НИИ обладает высоким научным потенциалом, научной и научно-производственной площадками.
В России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Наибольшим доверием у жителей страны пользуется первый препарат.