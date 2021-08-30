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Клинические испытания новой российской вакцины начнутся до конца года

12:02, 30 августа 2021
Клинические испытания новой российской вакцины начнутся до конца года Фото: pixabay.com
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НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге рассчитывает начать клинические исследования своей вакцины от коронавируса до конца года. Этот препарат должен защищать также и от гриппа А, сообщает ТАСС.

Как заявил директор института Дмитрий Лиознов, доклинические исследования вакцины уже завершены, в ближайшее время институт намерен подать документы на её одобрение для клинического исследования. 

О разработке новой вакцины от коронавируса стало известно в апреле этого года. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, над препаратом работают специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева. Чиновник отметил, что НИИ обладает высоким научным потенциалом, научной и научно-производственной площадками.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Наибольшим доверием у жителей страны пользуется первый препарат.

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