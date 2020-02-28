Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Посольство Китая в Москве напомнило согражданам об ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Дипломаты призвали соблюдать карантин и другие противоэпидемиологические меры российских властей.

Китайским гражданам, недавно прибывшим в Россию, строго придерживаться правил по нахождению на карантине, не выходить из дома в период карантина, осознанно взаимодействовать с российской стороной, — цитирует ТАСС сообщение представительства КНР.

Посольство также обратилось к правительству Москвы и Министерству иностранных дел РФ с просьбой «не применять чрезмерных мер», помнить об интересах и правах китайских туристов.

Более 11 тысяч граждан Китая находятся на карантине в России.

Как писал NEWS.ru, 27 февраля в Москве задержали группу китайских туристов, которая самовольно покинула 14-дневную изоляцию в гостинице. Они пытались сбежать от полиции и медиков на экскурсионном автобусе.

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