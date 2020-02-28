https://static.news.ru/photo/f4f65d92-5a56-11ea-81b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Посольство Китая в Москве напомнило согражданам об ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Дипломаты призвали соблюдать карантин и другие противоэпидемиологические меры российских властей.

Китайским гражданам, недавно прибывшим в Россию, строго придерживаться правил по нахождению на карантине, не выходить из дома в период карантина, осознанно взаимодействовать с российской стороной, — цитирует ТАСС сообщение представительства КНР.

Посольство также обратилось к правительству Москвы и Министерству иностранных дел РФ с просьбой «не применять чрезмерных мер», помнить об интересах и правах китайских туристов.

Более 11 тысяч граждан Китая находятся на карантине в России.