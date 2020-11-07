Китайский врач назвал простые способы заснуть

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Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность вредят сну и оборачиваются губительными последствиями для организма, предупредил заместитель главврача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.

По его словам, нормализовать режим поможет привычка вставать не позднее семи утра и ранний отход ко сну.

Если вы будете твёрдо придерживаться этого режима какое-то время, то вы сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха, — отметил он.

Ши Хуй также посоветовал не пользоваться смартфонами перед ночным отдыхом, так как свет от экрана затрудняет синтез гормона сна мелатонина и таким образом обманывает организм. Кроме того, стоит отказаться от употребления крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков перед сном.

Врач подчеркнул, что лучше всего отдать предпочтение чтению книг, горячей ванне и упражнениям для брюшного дыхания, передаёт huanqiu.com.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач московской больницы № 17, телеведущий Александр Мясников заявил, что существует несколько «простых истин», посвящённых использованию кровати.