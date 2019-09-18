https://static.news.ru/photo/8ab6b51a-d9ac-11e9-a1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Учёные из Школы медицины Юго-Восточного университета в Китае рассказали о пользе алкоголя для здоровья диабетиков. Об этом они сообщили на проходящей в Барселоне конференции Европейской ассоциации по изучению диабета.

Китайские специалисты, изучив ранее проведённые исследования, сделали вывод, что употребление алкоголя связано со снижением уровня жиров и инсулина в крови. По их словам, в день допустимо употреблять не более 20 г алкоголя, что равно примерно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 мл крепкого алкоголя.

При этом они подчеркнули, что диабетикам необходимо следовать рекомендациям врачей, согласно которым им нужно соблюдать осторожность в отношении спиртных напитков, отмечает Мedicalxpress .

Как ранее писал News.ru, медики советуют обратить внимание на такие состояния, как сухость во рту, постоянная жажда, похудение, плохое заживание ранок, а также размытое, нечёткое зрение. Они могут быть симптомами сахарного диабета.