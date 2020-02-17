https://static.news.ru/photo/69f65808-5175-11ea-9bad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики из Китая обнаружили в зелёном чае вещество, которое препятствует росту раковых клеток.

Специалисты проанализировали 16 исследований о влиянии различных растительных элементов на развитие онкологических заболеваний. Выяснилось, что употребление зелёного чая противодействует развитию рака молочной железы. Женщины, регулярно пьющие зелёный чай, имеют более низкий риск рака груди в сравнении с теми, кто мало пьёт зелёный чай или же не употребляет его совсем.

Фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC) играет роль главного противоракового агента. Это вещество из группы полифенолов имеет не только антиоксидантные свойства, но и защищает клетки. Оно блокирует фермент, который используют раковые клетки для роста, и рост опухоли останавливается.

Медики обращают внимание, что зелёный чай не считается альтернативой традиционному лечению рака. Они подчеркнули, что точно не установлено, на какие типы рака молочной железы положительно влияет зелёный чай. Известно, что этот напиток не оказывает никакого влияния на рак простаты, мочевого пузыря или желудка.

Отмечается, что исследования проводились в Азии, где нормой потребления зелёного чая считается до десяти чашек в день, пишет International Journal of Food Sciences and Nutrition.

NEWS.ru писал, что интерес к чёрному чаю стремительно падает. Спрос на него сократился на развитых рынках из-за изменения предпочтений в пользу травяных смесей.