Носители коронавируса COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после появления первых симптомов, выяснили учёные из университетов Ухани и Пекина. Вирусные частицы выделяются при дыхании.
Исследователи изучили несколько сотен заболевших и выяснили, что лекарства улучшали состояние инфицированных, но не блокировали выработку и распространение частиц COVID-19. Чем тяжелее проходила болезнь, тем дольше люди оставались переносчиками коронавируса.
Длительное присутствие вируса в организме пациента и его возможную передачу другим, еще не зараженным людям, необходимо учитывать при выработке мер по сдерживанию эпидемии COVID-19, а также при проверке различных лекарств, — пишет ТАСС со ссылкой на исследование.
Учёные назвали поведение COVID-19 схожим с возбудителями атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS.
Как писал NEWS.ru, за два месяца эпидемии коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами эпидемии чаще всего становятся люди старше 50 лет.
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