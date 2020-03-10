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Оснований для паники из-за распространения в мире коронавируса в настоящее время нет. Об этом заявил первый зампред думского комитета по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

В качестве примера он привёл ситуацию в Китае. По словам Онищенко, достаточно серьёзная вспышка заболевания там практически купирована, сообщает РИА Новости. Ранее NEWS.ru писал, что Онищенко высказался за открытие отдельной...