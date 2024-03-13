Китайские ученые назвали главный фактор развития болезни Альцгеймера Китайские ученые сочли недоедание главным фактором развития болезни Альцгеймера

Недостаточное питание ускоряет прогрессирование болезни Альцгеймера, утверждают авторы исследования, опубликованного в издании Frontiers in Nutrition. Ученые столичного медицинского университета в Пекине объясняют результаты дефицитом мышечной ткани, которая служит резервуаром для питательных веществ.

Ученые включили в исследование участников на различных стадиях нейродегенерации, группой контроля служили здоровые люди того же возраста. Добровольцы придерживались средиземноморской диеты или DASH-диеты, разработанной специально для пациентов с болезнью Альцгеймера. Сравнив питание людей, их пол, возраст, медицинский анамнез, индекс массы и состав тела, а также многие другие критерии , ученые обнаружили, что недоедание оказалось решающим в прогрессировании нейродегенерации. Теперь они предлагают рассматривать недостаточный вес как информативный фактор риска ухудшающегося течения болезни.

Ранее ученые Калифорнийского университета назвали ухудшение способности ориентироваться в пространстве самым ранним симптомом болезни Альцгеймера. Ученые установили, что у некоторых добровольцев в возрасте 43–66 лет без признаков заболевания есть повышенный риск развития Альцгеймера из-за генетической склонности и образа жизни. Испытуемых попросили пройти тестирование в VR-очках, чтобы оценить их навыки ориентации в пространстве. Получив данные, исследователи обнаружили, что люди с повышенным риском развития заболевания хуже справились с поставленной задачей, не допустив серьезных ошибок при тестировании на когнитивные способности.