Китайские медики назвали фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a31c93f0-c3a2-11ea-8031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ricardo Castelan Cruz/Global Look Press

Повышенное содержание сахара в крови является одним из факторов, которые повышают риск смерти от последствий коронавирусной инфекции, установили учёные из КНР.

Существует связь между уровнем глюкозы в крови и смертностью у пациентов с коронавирусом, которым ранее не был диагностирован сахарный диабет, — заявили китайские исследователи.

Учёные проанализировали анализы 600 жителей Ухани, которые были госпитализированы с коронавирусом с 24 января по 10 февраля. У пациентов с повышенными показателями уровня сахара в крови смерть наступала в 2,3 раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем. Подчёркивается, что речь идёт о пациентах, которые не страдали сахарным диабетом.

Медики исключают возможность, что большинство из заболевших имели диабет в невыявленной форме.

Сложно предположить, что все наиболее сильно пострадавшие от коронавируса люди страдали от ранее не обнаруженного диабета, поскольку общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения КНР являются диабетиками, — заявили медики, говорится в публикации журнала Diabetologia.

Врачи напомнили, что повышенный уровень сахара в крови ухудшает состояние сосудов, способствует воспалению и формированию тромбов.

NEWS.ru писал, что сотрудники Массачусетского технологического университета научились диагностировать новую коронавирусную инфекцию по голосу.