Китайские эксперты оценили принятые в Москве меры по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/14e3c9ae-7e66-11ea-b4d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация эпидемиологов и врачей-инфекционистов из Китая, прибывшая в Россию для обмена опытом с коллегами, высоко оценила принятые в Москве меры по борьбе с коронавирусом.

В рамках международного обмена в Москве присутствует делегация из Китая. Они уже прошли свой этап борьбы с коронавирусом и сейчас делятся с нашими врачами опытом относительно того, как следует разобщать людей, как выявлять и лечить заболевание, — отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Специалисты из КНР побывают в перепрофилированных московских стационарах и пообщаются с российскими медиками. Также запланированы лекции для руководителей клиник.

К 14 апреля для лечения заражённых коронавирусом в Москве развёрнуты специальные отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах. Все они уже принимают пациентов.

29 марта Сергей Собянин дополнил свой указ о введении режима повышенной готовности правилом самоизоляции для всех жителей столицы. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено. В случае выхода на улицу и появления в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. С 15 апреля в столичном регионе для поездки на транспорте обязательно нужно получать спецпропуск.