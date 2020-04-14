Китайские эксперты оценили принятые в Москве меры по борьбе с COVID-19

Делегация эпидемиологов и врачей-инфекционистов из Китая, прибывшая в Россию для обмена опытом с коллегами, высоко оценила принятые в Москве меры по борьбе с коронавирусом.
В рамках международного обмена в Москве присутствует делегация из Китая. Они уже прошли свой этап борьбы с коронавирусом и сейчас делятся с нашими врачами опытом относительно того, как следует разобщать людей, как выявлять и лечить заболевание, — отметила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Специалисты из КНР побывают в перепрофилированных московских стационарах и пообщаются с российскими медиками. Также запланированы лекции для руководителей клиник.
К 14 апреля для лечения заражённых коронавирусом в Москве развёрнуты специальные отделения в 29 федеральных, городских и частных стационарах. Все они уже принимают пациентов.
29 марта Сергей Собянин дополнил свой указ о введении режима повышенной готовности правилом самоизоляции для всех жителей столицы. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено. В случае выхода на улицу и появления в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. С 15 апреля в столичном регионе для поездки на транспорте обязательно нужно получать спецпропуск.
По данным на 14 апреля, в России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она
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