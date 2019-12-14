https://static.news.ru/photo/d2a5f144-1e88-11ea-b8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Тайваня выяснили, что красный рис — ферментированный продукт, для приготовления которого применяются дрожжи Monascus purpureus, оказывает положительное влияние на уровень холестерина и липидов в крови.

Как пишет Health.News, уровень холестерина снижают содержащиеся в таком рисе соединение монаколин К и гамма-аминомасляная кислота. В исследовании приняли участие 50 добровольцев, которым давали либо красный рис, обогащённый монаколином K, либо красный рис с гамма-аминомасляной кислотой, либо рис, ничем не обогащённый. Оказалось, рис с монаколином К снижал холестерин в большей степени, но и красный рис с содержанием гамма-аминомасляной кислоты также способствовал положительному результату.

Как писал NEWS.ru, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам. По его словам, курение приводит к сжиманию сосудов, в результате чего кровью снабжаются не все части тела. Также специалист отметил, что страдающим диабетом необходимо следить за уровнем сахара в крови, потому что он разрушает внутренние стенки сосудов. Высокий показатель холестерина увеличивает риск образования бляшек в артериях.