Учёные из Тайваня выяснили, что красный рис — ферментированный продукт, для приготовления которого применяются дрожжи Monascus purpureus, оказывает положительное влияние на уровень холестерина и липидов в крови.
Как
Как писал NEWS.ru, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам. По его словам, курение приводит к сжиманию сосудов, в результате чего кровью снабжаются не все части тела. Также специалист отметил, что страдающим диабетом необходимо следить за уровнем сахара в крови, потому что он разрушает внутренние стенки сосудов. Высокий показатель холестерина увеличивает риск образования бляшек в артериях.
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