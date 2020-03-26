https://static.news.ru/photo/9e0210a6-6e8f-11ea-8e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Справившийся с эпидемией коронавируса Китай отправил в Россию более 30 тонн средств индивидуальной защиты — в основном медицинских масок. В стране, откуда в январе распространилась инфекция, уже выздоровели 73 тысячи из 81 тысячи заражённых жителей.

Самолёт Ан-124 «Руслан» Воздушно-космических сил России доставил на аэродром «Чкаловский» [в Московская области] очередной груз из Китайской Народной Республики — более 30 тонн средств индивидуальной защиты, — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

По информации издания, 23 марта российские ВКС доставили из Китая около 25,5 миллиона масок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение инфекции в КНР замедлилось в конце февраля, а в начале марта почти остановилось. На сегодняшний день в китайских больницах остаются около 4,5 тысячи жителей. За три месяца эпидемии погибли около 3,3 тысячи.

Как писал NEWS.ru, к 25 марта число заражённых коронавирусом COVID-19 россиян увеличилось до 658 человек, 410 — жители столицы. Погибла одна заразившаяся москвичка, но позже медики объяснили смерть хроническими заболеваниями.