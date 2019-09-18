https://static.news.ru/photo/ac18b054-daac-11e9-84d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

После проверки клубничных йогуртов Роскачество выявило в продукции двух торговых марок бактерии группы кишечной палочки и превышение концентрации хлоргексидина.

Организация исследовала 26 наиболее популярных торговых марок непитьевых йогуртов российского производства, а также по одному йогурту из Беларуси и Швейцарии стоимостью от 11,5 до 76,3 рубля. Все продукты проверялись по 62 показателям.

Проверка выявила группы бактерий кишечной палочки в продукции одной торговой марки. По словам экспертов, причиной нарушения могли быть нестерильные условия на производстве.

В йогуртах другой фирмы был найден. В Роскачестве сообщили, что он не вреден для здоровья, но говорит о плохой промывке молокопроводов после дезинфекции.

При этом ни в одном из исследованных йогуртов не зафиксировано превышений по антибиотикам, а также не обнаружено золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжёлых металлов и пестицидов, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, эксперты Росконтроля, исследовав венские сосиски популярных брендов, не рекомендуют употреблять в пищу продукцию марок «Рублёвский», «Клинский» и «Каждый день». В них были найдены крахмал и свиная шкура.