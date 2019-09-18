После проверки клубничных йогуртов Роскачество выявило в продукции двух торговых марок бактерии группы кишечной палочки и превышение концентрации хлоргексидина.
Организация исследовала 26 наиболее популярных торговых марок непитьевых йогуртов российского производства, а также по одному йогурту из Беларуси и Швейцарии стоимостью от 11,5 до 76,3 рубля. Все продукты проверялись по 62 показателям.
Проверка выявила группы бактерий кишечной палочки в продукции одной торговой марки. По словам экспертов, причиной нарушения могли быть нестерильные условия на производстве.
В йогуртах другой фирмы был найден. В Роскачестве сообщили, что он не вреден для здоровья, но говорит о плохой промывке молокопроводов после дезинфекции.
При этом ни в одном из исследованных йогуртов не зафиксировано превышений по антибиотикам, а также не обнаружено золотистого стафилококка, сальмонеллы и плесеней, тяжёлых металлов и пестицидов, отмечает
Как ранее писал News.ru, эксперты Росконтроля, исследовав венские сосиски популярных брендов, не рекомендуют употреблять в пищу продукцию марок «Рублёвский», «Клинский» и «Каждый день». В них были найдены крахмал и свиная шкура.