https://static.news.ru/photo/89e8b478-e2f6-11e9-b4e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Популярный певец Филипп Киркоров сбросил 30 килограммов лишнего веса. Ему удалось сделать это с помощью специального питания.

Диета, которой придерживается Киркоров, «стара как мир» и носит имя известной советской и российской балерины Майи Плисецкой, передаёт URA.RU .

По словам Киркорова, суть диеты не сводится к голоданию. Последний раз в день необходимо есть в 18:00, а на следующий день — в 12:00 или в 14:00.

При таком режиме питания, как считает певец, следует отказаться от шоколада, газированных напитков и мучной еды.

Как писал News.ru, группа учёных из Франции и Швеции провела исследование, касающееся набора лишнего веса с возрастом. Причиной оказалось снижение скорости липидного метаболизма. Исследование продолжалось 13 лет, в нём принимали участие 54 человека.