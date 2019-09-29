Популярный певец Филипп Киркоров сбросил 30 килограммов лишнего веса. Ему удалось сделать это с помощью специального питания.
Диета, которой придерживается Киркоров, «стара как мир» и носит имя известной советской и российской балерины Майи Плисецкой, передаёт
По словам Киркорова, суть диеты не сводится к голоданию. Последний раз в день необходимо есть в 18:00, а на следующий день — в 12:00 или в 14:00.
При таком режиме питания, как считает певец, следует отказаться от шоколада, газированных напитков и мучной еды.
Как писал News.ru, группа учёных из Франции и Швеции провела исследование, касающееся набора лишнего веса с возрастом. Причиной оказалось снижение скорости липидного метаболизма. Исследование продолжалось 13 лет, в нём принимали участие 54 человека.