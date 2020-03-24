https://static.news.ru/photo/54399fd2-6dfb-11ea-b410-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи начали получать уведомления об отмене сеансов в кинотеатрах столицы. Правительство РФ поручило региональным властям закрыть развлекательные заведения на время карантина.

Зрители, купившие билеты на 25 марта, начали получать сообщения об отмене сеансов. Официально сети кинотеатров не прокомментировали отказы, передаёт РИА Новости.

В издании отметили, что в последние дни кинотеатры не продавали более 50 билетов на сеанс, чтобы соблюсти ограничения городских властей на массовые мероприятия.

Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. В Москве ввели режим повышенной готовности, на карантин ушли школы и высшие учебные заведения. Москвичам старше 65 лет, которые попадают в группу риска, запретили выходить на улицу.