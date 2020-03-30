https://static.news.ru/photo/cd004d8a-7314-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как избежать набора лишнего веса у собак в условиях ограниченных выгулов во время соблюдения карантинного режима.

Для того чтобы избежать набора лишнего веса у собак <...> из-за возможного снижения уровня активности, сократите ежедневный рацион питомца. Собаки с лишним весом более подвержены заболеваниям, избыточный вес может существенно сократить продолжительность жизни питомца, — привели слова Владимира Голубева в РИА Новости.

Он отметил, что питомец, соблюдая привычный режим питания, может набрать лишний вес, так как выгулы во время карантинного режима ограничены в радиусе 100 метров от места проживания.

Владимир Голубев пояснил, что нужно вести учёт съедаемой пищи и лакомств в день с помощью кухонных весов или мерного стакана. Также специалист посоветовал не забывать о необходимой физической активности собаки, которая поможет сохранить вес в норме.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пока люди вынуждены сидеть дома на карантине, на городских улицах появились дикие животные. В разных городах мира были замечены: кабаны, утки, медведь, койоты, козы, а также пума.