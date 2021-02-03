Каждый третий переболевший COVID рискует стать психически больным

Психическое или неврологическое заболевание грозит каждому третьему человеку, переболевшему COVID. Соответствующее исследование опубликовали медики Оксфордского университета.
33,6% заболевших COVID впоследствии сталкивались с определёнными нарушениями психологического характера,
К последствиям для психики чаще приводит страх заболеть и длительная самоизоляция, нежели сам вирус, уверены другие учёные. Они отмечают, что все эти новые правила и ограничения негативно влияют на людей.
Медики из Джорджии утверждают, что коронавирус «остаётся в мозгу людей». Многие действительно боятся заразиться и в некоторой степени страдают от ипохондрии.
Восприимчивые люди могут даже думать, что они уже больны, что в конечном итоге даже грозит синдромом Мюнхгаузена (симулятивное расстройство), при нём пациенты симулируют болезнь или симптомы, чтобы попасть в больницу на обследование.
Ранее NEWS.rг писал, что западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России. Такое мнение высказал журналист Жак Шустер в своей статье для немецкого издания Welt.