Каждый третий переболевший COVID рискует стать психически больным

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Психическое или неврологическое заболевание грозит каждому третьему человеку, переболевшему COVID. Соответствующее исследование опубликовали медики Оксфордского университета.

33,6% заболевших COVID впоследствии сталкивались с определёнными нарушениями психологического характера, цитирует исследование издание Health. А каждый девятый может после выздоровления столкнуться с депрессией или инсультом.

К последствиям для психики чаще приводит страх заболеть и длительная самоизоляция, нежели сам вирус, уверены другие учёные. Они отмечают, что все эти новые правила и ограничения негативно влияют на людей.

Медики из Джорджии утверждают, что коронавирус «остаётся в мозгу людей». Многие действительно боятся заразиться и в некоторой степени страдают от ипохондрии.

Восприимчивые люди могут даже думать, что они уже больны, что в конечном итоге даже грозит синдромом Мюнхгаузена (симулятивное расстройство), при нём пациенты симулируют болезнь или симптомы, чтобы попасть в больницу на обследование.

Ранее NEWS.rг писал, что западные страны были по-настоящему поражены вакциной от коронавируса «Спутник V», созданной в России. Такое мнение высказал журналист Жак Шустер в своей статье для немецкого издания Welt.