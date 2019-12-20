https://static.news.ru/photo/b3e585f2-232f-11ea-950c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа учёных из Мельбурнского университета утверждает, что каждый пятый человек на Земле заражён опасным паразитом — токсокарой.

Токсокара — круглый червь, который проникает в человеческий организм через экскременты кошек и собак. В организме человека он не размножается, однако наносит серьёзный вред здоровью. Всё зависит от того, на какой стадии жизни он попал в организм.

Если речь идёт о взрослом черве, то он останется жить в кишечнике, вызывая лихорадку, отёки и пневмонию. Если личинка — то она может мигрировать из кишечника и осесть внутри других органов, например в глазу, пишет PLoS Neglected Tropical Diseases.

Больше всего рискуют заразиться червём жители стран с влажным климатом, мужчины и дети, а также те, кто работает с почвой и держит домашних питомцев. Чаще всего токсокара обнаруживается у африканцев. Там паразит был найден у 37,7% жителей.

Ранее NEWS.ru писал о 54-летнем жителе Китая, который подхватил инфекцию от собственной собаки, и у него в глазу поселились черви-паразиты. Мужчина обратился к офтальмологу с жалобой на конъюнктивит, острую боль в левом глазу и слёзы. Доктор при осмотре обнаружил трёх червей длиной около 2 см каждый, достал их и несколько отложенных ими яиц с помощью пинцета.