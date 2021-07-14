«Катастрофа»: глава Крыма о ношении масок в транспорте
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
15:29, 14 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте республики. Он поручил принять дополнительные меры, следует из трансляции заседания оперштаба по противодействию COVID-19.
В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер, — заметил Аксёнов.
Он уточнил, что в скором времени будет проведено заседание по данному вопросу. По его результатам правительство региона примет меры для увеличения сознательности граждан и обеспечения соблюдения противоэпидемических мер.
Аксёнов также уточнил, что, по его наблюдениям, в общественном транспорте маски носит только каждый десятый пассажир. Кроме того, он поручил «максимально отменить» в республике все увеселительные мероприятия. Глава республики заметил, что в сложившейся ситуации важно не допустить увеличения числа заражённых.
Ранее максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом выявили в Крыму за 10 июля с начала пандемии. Таким образом, на территории полуострова были инфицированы 368 человек.