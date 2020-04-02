«Кашель до рвоты и слабость»: больная COVID рассказала, как её лечат

https://static.news.ru/photo/b52d0f88-74de-11ea-affa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациентка Коммунарки рассказывает в соцсетях, как протекает болезнь и чем её лечат от коронавируса.

Продюсер рекламы и кино Мария Мухина попала в Коммунарку две недели назад. Она вернулась в Москву 17 марта, до этого она была в Штутгарте и Лондоне по учёбе. В тот период в этих городах не было карантина, работали бары и магазины. Ещё в самолёте девушка почувствовала себя плохо. В аэропорту у неё взяли мазок, а через несколько дней увезли на скорой в больницу: тест на COVID-19 оказался положительным.

Какие симптомы? Температура прыгает до 38,5, заложенность носа, кашель (причем и мокрый), боль в горле, — рассказывала Мария 22 марта.

На следующую ночь у неё поднялась температура выше 38 градусов и начался сильный кашель, вызывающий рвоту.

Весь день то засыпаю, то просыпаюсь... Перелезаю из одной кровати в другую, от кашля выплевываю все больше мокроты. Врач приходил новый, опять задал все те же самые вопросы. Спросила про лечение — молчание, — пишет Мария.

Позже девушке назначили антибиотики: у неё началось воспаление лёгких. Ей стало чуть легче.

Температура 37, но жуткая слабость и вялость, постоянно хочу спать, сижу с трудом. Врач пояснил, что это интоксикация после высокой температуры. Пишу уже с ноутбука, но когда взяла его в руки, офигела: кажется очень тяжёлым, — рассказывает пациентка.

27 марта выяснилось, что у Марии двусторонняя пневмония. При этом тесты на коронавирус давали то положительный, то отрицательный результат. Больной назначили противовирусные препараты по особой схеме. Её состояние улучшается.

Сейчас в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человек, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 216 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек.

В России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов, писал NEWS.ru.