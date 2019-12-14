https://static.news.ru/photo/23c7396a-1e67-11ea-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные Тель-Авивского университета и клиники им. Ихилова в Израиле провели исследование влияния продуктов с высоким содержанием калия на снижение массы тела.

В рамках эксперимента группа добровольцев увеличила в своём рационе употребление продуктов, богатых микроэлементом на 25%, в результате чего им удалось добиться значительного снижения веса. Что касается другой группы, члены которой увеличили содержание продуктов с калием в рационе всего на три процента, им не удалось достигнуть столь хороших результатов. Отмечается, что участники исследования «налегали» на печёный картофель и томатный сок.

Эксперимент израильских учёных показал результат, схожий с выводами коллег из Кореи и Японии.

Согласно данным Управления диетических добавок (СОД) и диетических рекомендаций для американцев на 2005–2020 годы, в список продуктов, богатых калием, попали печёный картофель, чечевица, томатный сок и пюре, фасоль, курага, чернослив, йогурт и другие.

Кроме того, богаты калием морепродукты и мясо птицы.

Как ранее писал NEWS.ru, врач-диетолог Нурия Монфуледа из центра Loveyourself в Барселоне заявила, что некоторые продукты, которые принято считать нездоровыми, на самом деле необходимы для сбалансированной диеты.