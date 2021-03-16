Карманный измеритель COVID-антител разрабатывают в России

https://static.news.ru/photo/db79786e-310a-11eb-9b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Над специальным портативным прибором, который определит уровень антител к коронавирусу у человека, работают российские учёные.

Как сообщила газета «Известия», прототип устройства состоит из набора сменных сенсоров и блока-приставки к смартфону.

Человеку нужно будет лишь капнуть на сенсор каплю крови и подождать пару минут. На экране блока-приставки появится результат. Лабораторный образец устройства уже готов – ведутся его испытания.

По признанию создателей, система сможеть «увидеть» антитела IgM и IgG и отличить их друг от друга.

В качестве биочувствительного материла мы используем аптамеры. Это короткие, искусственно синтезированные кусочки ДНК или РНК, которые специфически взаимодействуют с маркерами заболевания. Аптамеры нанесены на чип, — рассказал ведущий инженер межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» Иван Комаров.

Эксперты уверены, что биосенсор будет очень полезен, но результат всё равно нужно будет проверять в лаборатории.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие антител в организме человека по определению защищает его от заражения коронавирусом. При этом конкретное их количество не имеет значения. Об этом заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.