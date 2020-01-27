Врачи-кардиологи описали главные сигналы организма перед наступлением инфаркта миокарда. По их словам, основным симптомом недуга является сильная боль в области сердца. Она может отдавать в левую руку и в челюсть.
Ещё одним тревожным признаком медики считают проблемы с дыханием и чувство удушья. В некоторых случаях перед инфарктом у человека может возникать головокружение. В качестве одного из признаков специалисты также называют чувство страха и паники,
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные из Йельского университета назвали одну из главных причин внезапного инфаркта. В ходе исследования они пришли к выводу, что сердечные приступы провоцируют ультрамелкие частицы, которые встречаются в загрязнённом воздухе. Их основным источником являются автомобильные выхлопы.
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