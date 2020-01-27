https://static.news.ru/photo/402f800e-4134-11ea-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Врачи-кардиологи описали главные сигналы организма перед наступлением инфаркта миокарда. По их словам, основным симптомом недуга является сильная боль в области сердца. Она может отдавать в левую руку и в челюсть.

Ещё одним тревожным признаком медики считают проблемы с дыханием и чувство удушья. В некоторых случаях перед инфарктом у человека может возникать головокружение. В качестве одного из признаков специалисты также называют чувство страха и паники, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные из Йельского университета назвали одну из главных причин внезапного инфаркта. В ходе исследования они пришли к выводу, что сердечные приступы провоцируют ультрамелкие частицы, которые встречаются в загрязнённом воздухе. Их основным источником являются автомобильные выхлопы.