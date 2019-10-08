https://static.news.ru/photo/c6cfa9b2-e9c9-11e9-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

90% женщин в определённый период жизни имеют один или несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли врачи Американской ассоциации кардиологов.

По их данным, почти 80% этих недугов можно предотвратить. Для этого необходимо уметь вовремя распознавать опасное состояние. По словам медиков, о приближении сердечного приступа может говорить боль и дискомфорт в груди и спине, а также одышка. Кроме того, могут возникнуть и неспецифические признаки, такие как ощущение переполненного желудка и тошнота. Особенно часто они наблюдаются у женщин.

Может без причины возникнуть ощущение, что желудок как будто переполнен. Также признаком надвигающегося сердечного приступа может быть тошнота, — пояснили кардиологи.

Для этого, чтобы предупредить приступ, следует уделять внимание своему здоровью, полноценно питаться и спать не менее восьми часов в сутки, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что международная группа учёных доказала смертельную опасность так называемой позы дачника — когда человек сидит на корточках или сильно согнув спину, наклоняет голову. Проведённые исследования показали, что долгое пребывание в таком положении вызывает нарушение кровотока, что в конечном итоге может привести к инсульту или сердечному приступу.