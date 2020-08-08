Кардиолог заявила, что алкоголь полезен для сердца

https://static.news.ru/photo/5ccba432-da5d-11ea-8b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небольших количествах алкоголь может помочь замедлить развитие атеросклероза. Об этом рассказал заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

Он пояснил, что речь идёт о порядка 32 граммов чистого спирта для женщин и 36 граммов чистого спирта для мужчин.

Дальше в зависимости от тех напитков, которые вы принимаете. Если это 40-градусные напитки, это порядка 70 граммов в сутки. Если это вино — 220–240 миллилитров сухого вина, — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кардиолог, однако, подчеркнул важность соблюдения меры. Если превысить указанную норму, то это может нанести вред не только печени, но и сердечно-сосудистой системе.

Иванов обратил внимание и на тот факт, что пиво не относится к полезным напиткам, особенно вредно оно для мужчин. В пиве содержится большое количество женских половых гормонов — эстрогенов, а они сильно уменьшают количество тестостерона.

Однако диетолог Елена Соломатина считает пиво полезным напитком. По её словам улучшает обменные процессы в организме, оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, а также способствует быстрому усвоению пищи. Но с кардиологом она солидарна в том, что чрезмерное употребление пива оказывает губительное влияние на мужчин.

Как писал NEWS.ru, ранее диетолог оценила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов.