Кардиолог: ягодицы могут спасти от инфаркта

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Лучший способ спасти свой организм от болезней сердца и инфаркта, в частности, — ходьба. Впрочем, подойдут любые физически нагрузки в разумных дозах.

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев в беседе с «360» перечислил несколько полезных для сердца физических упражнений. Например, ходьбу на ягодицах.

Для этого нужно сесть на пол, выпрямить или согнуть ноги и сделать на ягодицах восемь шагов вперёд и столько же назад. Всего должно получиться 24 шага в одну и другую сторону.

Также неплохое упражнение «Золотая рыбка», которое нужно выполнять около 7–8 минут.

Человек лёг на спину и начинает двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками. Он приподнимает сначала лопатки, потом ягодицы и другие анатомические части задней поверхности туловища и ног, — рассказал кардиолог.

Кроме занятий физкультурой Хорошев рекомендует правильно питаться, есть мясо не более трёх раз в неделю, в остальное время употреблять фрукты и овощи.

При этом есть много сладких фруктов опасно из-за содержания в них большого количества фруктозы, писал ранее NEWS.ru. Это моносахарид, и если с ним переборщить, уровень холестерина в крови повышается, что ведёт к образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.