Кардиолог указал на опасности весенней погоды

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Весенние перепады температур и давления тяжело переносят не только метеозависимые россияне, заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. По его словам, даже здоровые люди чувствуют себя неуютно, когда перепады температуры составляют более пяти-шести градусов.

Причём нужно следить не только за реальной температурой, но и тем, как она ощущается. Также важны давление и влажность, — отметил Хорошев в интервью URA.RU.

Кардиолог назвал группы людей, здоровье которых наиболее зависит от погоды. В первую очередь, это дети до пяти-шести лет, поскольку у них пока не отрегулирована система терморегуляции организма. Из-за терморегуляции в зоне риска находятся и женщины, которые вступили в фазу менопаузы.

Кроме того, температурные перепады опасны для людей старше 60 лет, пациентов с любыми хроническими болезнями, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с пониженным или повышенным артериальным давлением.

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