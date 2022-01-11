Кардиолог рассказала об опасных для сердца последствиях коронавируса

Люди с атеросклерозом, ожирением, гипертонией и проблемами с сердцем имеют особую предрасположенность к развитию кардиологических осложнений после перенесённого коронавируса, заявила кардиолог Юлия Маршинцева. Она добавила, что во время протекания самого COVID у пациента может наблюдаться мерцательная аритмия, пишет «Москва 24».

Может и давление опять подскочить, если уже на таблетках всё было скорректировано, пульс учащается очень часто. Инфаркты чаще появляются у тех, кто уже имеет какие-то бляшки. То есть тромбу проще прилепиться на готовую бляшку, чем искать новую стенку. Поэтому, конечно, это группа риска. Плюс при коронавирусе могут наблюдаться нарушения ритма — мерцательная аритмия, — рассказала Маршинцева.

Она добавила, что на фоне коронавируса у пациентов может возникнуть воспаление сердечной мышцы — миокардит. По её словам, были случаи, когда последствия COVID-19 становились причиной необходимости пересадки сердца. Однако, отметила кардиолог, такие случаи крайне редки. В качестве профилактики сердечных заболеваний Маршинцева порекомендовала россиянам постепенно возвращаться к физической нагрузке после коронавируса. Она посоветовала тем, кто раньше не занимался спортом, начать с ежедневной пятиминутной прогулки. По её словам, самое важное — «не лежать на диване дома целыми днями».

Ранее терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о главной ошибке, которую совершают переболевшие коронавирусом люди. Это преждевременный поход в спортзал и быстрое увеличение физической нагрузки после перенесённой инфекции.