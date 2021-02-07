Кардиолог рассказала, когда следует опасаться пониженного давления

https://static.news.ru/photo/49887018-697c-11eb-adf8-96000091f725_660.jpg Фото: KH via www.imago-images.de/Global Look Press

Пониженное артериальное давление для кого-то норма, а для кого-то риск. О том, как определить, когда пора вызывать врача, рассказала терапевт Наталья Гаврилюк.

Тошнота, головокружение, сонливость и апатия — всё это может быть следствием пониженного артериального давления (гипотензии). Условно опасное давление — 90/60 миллиметров ртутного столба. Но тем, у кого это хроническое явление, беспокоиться не стоит. К этой группе людей относятся, в частности, молодые худенькие девушки. Им достаточно лишь иногда выпить крепкий кофе или сделать зарядку, и снова появится боевой дух.

Есть другая ситуация — когда у человека никогда не наблюдалось снижения артериального давления и вдруг оно резко падает, — цитирует её Пятый канал.

В этом случае врачи обязательно должны исключать острые состояния, такие как инфаркт миокарда, тромбоэмболия лёгочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма, инсульт. Человек должен быть экстренно доставлен в больницу.

Экстренная госпитализация нужна и в случае приёма нескольких доз препаратов, понижающих давление. Случается это, когда пациент долгое время страдает от гипертензии и пробует побороть её большой дозировкой. Иногда человек забывает, сколько принял лекарства и выпил ли его вообще. В таком случае нехарактерная гипотензия может привести даже к смерти.

Поэтому если снижение артериального давления связано с избытком приёма антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации, — заключила Гаврилюк.

Как писал NEWS.ru, диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогают скорректировать артериальное давление. Самыми действенными в данном случае становятся свекольный и морковный соки. Также диетолог рекомендует добавить к рациону орехи и семечки, богатые магнием. Это вещество способствует долгосрочной профилактике гипертензии.