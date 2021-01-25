Кардиолог рассказала, когда нужно вызывать скорую при проблемах с давлением

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Вызывать скорую помощь необходимо, если в течение часа после приёма скоропомощных препаратов показатели давления не нормализуются. Об этом рассказал заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

Если после приёма скоропомощных препаратов через час-полтора артериальное давление не снижается, а отмечается тенденция к повышению, то необходимо обратиться за профессиональной помощью. У кого-то это будет «Моксонидин», у кого-то «Капотен» или «Нифедипин». Потому что в этой ситуации может понадобиться быстрое вмешательство и более агрессивная терапия для снижения артериального давления, — заявил Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач также добавил, что в случае возникновения болей в сердце необходимо незамедлительно вызывать врачей, если симптомы не проходят в течение 15 минут после приёма лекарств, так как это может быть признаком приближения инфаркта миокарда.

С болью в сердце лучше не шутить. Это всегда подозрение на инфаркт миокарда, здесь действует правило золотого получаса. Здоровье пациента значительно ухудшается, если он прождал лишние 30 минут, — рассказал Иванов.

Как сообщал NEWS.ru, британские кардиологи рассказали, что больные с сердечной недостаточностью вдвое чаще умирают от коронавируса и такие пациенты должны считаться высокой группой риска вне зависимости от возраста.