Вода, душ, такси: кардиолог рассказала, как пережить летнюю жару

https://static.news.ru/photo/76176c3a-b08e-11ea-8990-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшему риску в жаркую погоду подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, а также те, у кого низкое давление. Чтобы обезопасить себя, следует пересмотреть рацион питания, больше пить, держаться в тени и ездить на такси, рассказала кардиолог и терапевт Амина Платунова.

В группе риска, по её словам, не только пожилые люди, но и молодёжь. Впрочем, от длительного пребывания на солнце может стать плохо и абсолютно здоровым людям, отметила она. Особенно актуальна проблема для городов с высокой влажностью.

Если нет серьёзных отёков, необходимо пить больше воды, посоветовала Платунова. В жаркую погоду люди теряют много влаги с потом. Если же произойдёт обезвоживание, могут начаться головная боль, плохое самочувствие, тошнота и рвота, предупредила она. По возможности также можно принимать прохладный душ.

Летняя пища, по словам врача, должна быть лёгкой, нежирной, прохладной. Рекомендуется убрать горячие, острые блюда.

На улице следует выбирать теневую сторону, добавила медик.

Лучше пройтись пешком по тенёчку, чем попасть в душный общественный транспорт, где ты должен быть ещё и в маске. Либо на такси. Это уменьшит риски плохого самочувствия, — приводят слова Платуновой «Невские новости».

Что касается занятий спортом, то их нужно перенести на раннее утро или вечер, отметила врач.

При этом она заявила, что излишек загара — прямой путь к меланоме. Средства защиты не дают гарантии ни от ожога, ни от развития злокачественных заболеваний. Поэтому загорать лучше в тени во избежание онкологии в будущем, отметила врач.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Михаил Гинзбург предостерёг от поедания мороженого во время жары, объяснив, что это может обернуться болезнью. Переохлаждение полости рта и глотки повышает восприимчивость к вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу, уточнил он.