Кардиолог рассказал, при каких симптомах надо срочно обращаться к врачу

Последние 20 лет в мире главной причиной смертности являются болезни сердца. Чтобы предотвратить печальный исход, необходимо раз в год проходить обследование, делать электрокардиограмму (ЭКГ), эхокардиографию, при необходимости — суточное холтеровское мониторивание. Но если человек почувствовал определённые симптомы, то к врачу нужно обращаться незамедлительно. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М. В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев.

По его словам, с визитом к врачу не следует тянуть, если человек ощущает боль в сердце, будто его «взяли в ладони и сжимают», боли в затылочной части головы, если наблюдается плохая переносимость обычных физических и эмоциональных нагрузок, при повышении артериального давления, головокружении, предобморочных состояниях и обмороках в состоянии покоя или при лёгкой физической нагрузке.

Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего головы и сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния, из которых выйти сухим будет суждено далеко не каждому, — отметил Ардашев.

Ранее сообщалось, что регулярное потребление жирных кислот, содержащихся в орехах, семенах и растительных маслах, снижает риск смерти от всех причин и увеличивает продолжительность жизни.