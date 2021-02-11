Кардиолог рассказал об идеальном артериальном давлении

https://static.news.ru/photo/6d9ec90a-6ccb-11eb-852c-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Артериальное давление при значениях меньше 140 на 90 позволяет жить, не опасаясь инфаркта или инсульта. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов.

А лучше стремиться к давлению 130 на 80 и даже ниже, — подчеркнул специалист в беседе с «Российской газетой».

Бойцов добавил, что гипертония является тем хроническим заболеванием, от которого нельзя избавиться полностью. Однако держать болезнь под контролем можно, надо лишь выполнять назначения врача. Кардиолог считает, что в борьбе с гипертонией важно добиться плоского живота, поскольку жир на нём наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы.

Для мужчин критически опасная ширина талии — 102 сантиметра и больше. Для женщин — 88 сантиметров и больше, — указал Бойцов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, какие привычки помогут избежать внезапной смерти. Причиной может стать гипертония, этой болезнью поражены не менее 65–70% людей, и многие просто не знают своего давления. Человек, по словам врача, может прожить 45 лет, несколько раз измерить давление, а после с удивлением обнаружить, что оно 160 на 95.