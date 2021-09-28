Кардиолог рассказал о симптомах болезни сердца

Если у человека начинает болеть рука или плечо, появляется рвота, нарушение дыхания, головокружение и другие симптомы, то все они говорят о возможных проблемах с сердцем. Об этом «Москве 24» рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев.

Бывает, у человека инфаркт, а болит локоть. Или у него рвота, подозрение на инфекцию, а это тоже инфаркт. Есть симптомы, которые не укладываются в норму. Впрочем, в большинстве случаев всё же встречаются типичные проявления заболеваний, — отметил врач.

По его словам, бывают случаи, когда у человека болит плечо и обычно о проблемах с сердцем, в данном случае, никто не задумывается. Но если сделать ЭКГ, то видны изменения в кардиограмме, то есть идёт проявление ишемической болезни сердца.

Кардиолог считает, что какие-то особые признаки искать у себя не надо. Чаще всего они одинаковы у всех. Так, среди типичных симптомов можно выделить боли в области сердца, аритмию, нарушение дыхания.

О проблемах может говорить подъём давления, головная боль, головокружение, может возникнуть рвота. Чаще всего это гипертоническая болезнь. В этих случаях нужно сразу мерить давление, — рекомендует эксперт.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо хотя бы раз в год делать кардиограмму и сдавать анализы на холестерин и сахар. Если же появляются проблемы с давлением, то необходимо делать ежедневный мониторинг состояния, заключил Кремнев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что приём нитроглицерина при инфаркте опасен и может убить человека. Он уточнил, что после приступа из препаратов, которые разжижают кровь, больному можно дать лишь аспирин.