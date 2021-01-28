Кардиолог рассказал о редкой форме инфаркта с симптомами расстройства ЖКТ

https://static.news.ru/photo/0958569e-6188-11eb-88ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-кардиолог Александр Шарандак рассказал, что существует разновидность инфаркта миокарда, которую по симптоматике легко спутать с расстройством желудочно-кишечного тракта.

Речь идёт об абдоминальном варианте инфаркта. В случае такой патологии поражается нижняя стенка сердца, которая почти соприкасается с диафрагмой. При развитии некроза в этой части органа у пациента появляются симптомы, характерные для заболеваний ЖКТ.

Это совершенно не бытовая информация, медицинская. Многие врачи об этом не знают, — пояснил телеканалу «Звезда» медик.

Терапевт из Великобритании Алка Патель приводила аналогичные данные. Медик указала, что тошнота и рвота, как при пищевом расстройстве, могут быть неспецифическими признаками инфаркта.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, кому следует быть осторожным во время перепада температур. По её словам, в группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит и ринит, а также те, кто перенёс инфаркт или инсульт.