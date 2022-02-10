Кардиолог рассказал о проблемах с сердцем у здоровых людей после COVD-19

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ Юрий Конев сообщил, что у совершенно здоровых людей начали возникать проблемы с сердцем после перенесённого коронавируса. Специалист предположил, что эти проблемы могут возникать у генетически предрасположенных к этому людей, пишет URA.RU.

Если раньше к постковидным осложнениям относили только бронхолёгочный синдром, то сейчас становится понятно, что в организме человека не остаётся ни одного органа, который не оказался бы поражён вирусом, отметил врач.

И беда в том, что после перенесённого COVID-19 страдают сердечно-сосудистой патологией и абсолютно здоровые люди, а не только те, у кого были подобные патологии. И это общее мнение всех врачей в мире, — подытожил специалист.

Что касается течения болезни, чаще всего происходит поражение миокарда, что может говорить о предрасположенности человека к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Возможно, если покопаться в анамнезе, в истории жизни, болезни пациентов, у них можно найти родственников, которые имели подобные проблемы, — пояснил кардиолог.

Ранее заведующий кафедрой и директор клиники эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев заявил, что сахарный диабет и сопутствующие ему проблемы с сердечно-сосудистой системой являются самыми опасными осложнениями при коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По мнению эксперта, данные недуги входят в десятку факторов риска тяжёлого течения COVID-19.