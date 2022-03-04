Кардиолог рассказал о «курьёзной» связи коронавируса и антидепрессантов

Некоторые психотропные препараты, в частности антидепрессанты, могут снижать воспаление в организме при коронавирусе, заявил кардиолог Филипп Копылов. При этом он уточнил, что пока подобные лекарственные препараты не входят в перечень рекомендаций по лечению и профилактике сердечно-сосудистых осложнений COVID-19, пишет KP.RU.

Расскажу вам об одном подходе, который многими врачами пока воспринимается на грани курьёза, однако исследования говорят о весьма хороших перспективах. Оказалось, что некоторые препараты с психотропным действием, антидепрессанты обладают свойством снижать показатели воспаления. Такой эффект был подмечен именно у ковидных больных. Одно из исследований, в частности, было проведено во Франции, — заявил Копылов.

Ранее в России заметно повысился спрос на лекарства для лечения расстройств психики. За февраль 2022 года на 43% выросли продажи антидепрессантов и на 35% — нейролептиков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Медики считают, что росту спроса способствуют постковидный синдром и общая тревожность, связанная с пандемией коронавируса. Пациенты часто жалуются на подавленность, беспокойство, нарушения сна. Кроме того, многие испытывают неврозы и депрессии из-за перехода на дистанционный формат работы.